Do zdarzenia doszło pod wsią Masuszyn Wielki. Ciała zwierząt znaleziono w stawie, przez który przepływa rzeka Miedzianka, dopływ Narwi - czytamy na stronie belsat.eu.

Zdaniem białoruskiego ministerstwa, gdy przez zamarznięty akwen przechodziło stado ponad stu żubrów, pod częścią z nich załamał się lód. 21 osobników utonęło. Ich ciała wyciągnięto na brzeg. Co więcej, leśnicy w okolicy znaleźli zagryzione przez wilki cielę żubra.

Żubry są na Białorusi gatunkiem chronionym. Na początku 2020 roku w tym kraju żyło 2101 tych zwierząt. W Polsce było ich wtedy 2269.

Za zabicie żubra nawet 8 lat więzienia

Również w naszym kraju żubr podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Za jego zabicie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a jeśli w tym celu użyta była nielegalna broń - to nawet do 8 lat więzienia.

We wrześniu 2019 r. głośno było o leśniczym z Nadleśnictwa Łobez, który usłyszał zarzut zabicia chronionego żubra i pozyskania jego mięsa. Zabitego wówczas w okolicach Bonina (woj. zachodniopomorskie) żubra znalazł grzybiarz. Byk padł po postrzale z broni myśliwskiej. Pocisk rozerwał zwierzęciu serce.

Ile żubrów obecnie żyje w Polsce?

Według danych Lasów Państwowych z końca 2020 roku, w Polsce żyje 2316 żubrów.



Stan żubrów przebywających w ośrodkach hodowli, ogrodach zoologicznych i innych zwierzyńcach wynosi 201 żubrów, w tym 77 samców i 124 samice.

Na wolności żyje ich 2115 w sześciu dużych populacjach:



- Bieszczady (populacja nizinno - kaukaska): 707 żubrów



Żubry nizinne:



- Puszcza Augustowska - 17 żubrów;

- Puszcza Białowieska - 715 żubrów;

- Puszcza Borecka - 128 żubrów;

- Puszcza Knyszyńska - 214 żubrów;

- Stada w zachodniej Polsce - 334 żubry.