Informację o śmierci kolejnych lwów morskich z powodu ptasiej grypy potwierdziły we wtorek argentyńskie władze. Agencja AFP donosi, że wirus ptasiej grypy infekujący ssaki to bezprecedensowa sytuacja. Tym samym rosną obawy, że wirus będzie mógł łatwiej rozprzestrzeniać się również wśród ludzi , a w przeszłości zdarzały się już takie przypadki.

Ptasia grypa zagraża lwom morskim. Kolejne martwe okazy w Argentynie

Martwe lwy morskie znaleziono we wielu lokalizacjach w różnych częściach kraju. Zwierzęta widziano na południe od stolicy Buenos Aires, a także w Santa Cruz w pobliżu południowego krańca kontynentu. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie udawały się w miejsca na wybrzeżu, gdzie zarejestrowano obecność zmarłych zwierząt. Mowa o linii brzegowej liczącej około pięć tysięcy kilometrów.