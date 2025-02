Prokremlowska partia BSW rozważa zakwestionowanie wyników wyborów do Bundestagu - zapowiedziała liderka ugrupowania Sahra Wagenknecht. Formacja twierdzi, że część głosujących za granicą obywateli nie otrzymała na czas zestawów wyborczych do głosowania korespondencyjnego. - To stwarza pytanie o prawną ważność ostatecznego rezultatu - oświadczyła.