Specjalny prokurator Jack Smith stwierdził w opublikowanym we wtorek raporcie, że Donald Trump dopuścił się "bezprecedensowego przestępstwa" , ale wniesienie sprawy do sądu udaremniło zwycięstwo Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich. Akt oskarżenia zarzucał Trumpowi m.in. utrudnienie zatwierdzenia wyborów po porażce z Joe Bidenem w 2020 r.

Trump chciał unieważnić wybory - raport prokuratora Smitha

Raport Smitha, przesłany we wtorek do Kongresu, zawiera m.in. zestawienie prób unieważnienia wyniku wyborczego przez Trumpa, w tym naciski, jakie wywierał na urzędników stanowych i wiceprezydenta Mike'a Pence'a.

Trump o prokuratorze: Szalony i głupi

Po publikacji raportu Donald Trump na portalu Truth Social nazwał Smitha " głupim prokuratorem , który nie był w stanie doprowadzić do rozpatrzenia jego sprawy przed wyborami". Smith jest "szalony", a jego ustalenia fałszywe - oświadczył prezydent Trump.

Adwokaci Trumpa w liście do prokuratora generalnego Merricka Garlanda, opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości, nazwali raport " politycznie motywowanym atakiem ".

"Chociaż nie byliśmy w stanie doprowadzić do procesu (...) uważam, że fakt, że nasz zespół stanął w obronie praworządności, ma znaczenie" - napisał Smith w dołączonym do raportu liście do Garlanda.