Próbował powtórzyć post Jezusa. Pastor zmarł po 25 dniach

Pastorem, o którym informuje BBC, był 39-letni Francisco Barajah z Mozambiku. W czasie trwania postu duchowny odmawiał przyjmowania jedzenia i picia, próbując naśladować wyczyn Jezusa Chrystusa.

Zanim Barajah otrzymał pomoc medyczną, jego narządy przestały funkcjonować. Zdiagnozowano u niego ostrą anemię i niedobór czerwonych krwinek, w wyniku czego tlen nie mógł być dostarczany do komórek.

Pastor schudł tak bardzo, że nie był w stanie stać ani wykonywać najprostszych czynności.

Jak informuje BBC, gdy duchowny trafił do szpitala Hospital Central da Beria w stanie odwodnienia, zaczął dostawać płyny. Jego narządy były już jednak w takim stanie, że niemożliwe okazało się przyjmowanie posiłków.

Założyciel kościoła ewangelickiego Santa Trindade zmarł w środę w szpitalu w stolicy Mozambiku. Brat duchownego powiedział BBC, że Barajah pościł, pomimo niskiego ciśnienia krwi, bagatelizując tym samym diagnozę lekarską.

Księga rekordów Guinnessa: Najdłuższy post

Nie jest jasne, w jaki sposób Barajah przeżył 25 dni bez wody. Oficjalny rekord Guinnessa dotyczący najdłuższego czasu, w jakim człowiek przeżył bez jedzenia i picia, to 18 dni. Stało się to w 1979 roku, kiedy to austriacki nastolatek Andreas Mihavecz został umieszczony w celi i zapomniany przez policję.

Nastolatek przeżył dzięki zlizywaniu wilgoci ze ścian. Cela, w której został zamknięty, znajdowała się w podziemiach, więc nikt nie mógł usłyszeć jego krzyków. W efekcie odnaleziono go bliskiego śmierci. Po 18 dniach bez dostępu do jedzenia i wody stracił na wadze 24 kilogramy. Powrót do zdrowia zajął mu parę tygodni.



Barajah nie jest pierwszym, który zmarł, próbując pościć jak Jezus. W 2006 roku 34-letnia kobieta we wschodnim Londynie zmarła po 23 dniach bez jedzenia i wody, próbując naśladować 40-dniowy post.