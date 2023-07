Prezydent Portugalii trafił do szpitala. Zemdlał podczas oficjalnej wizyty

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa zemdlał podczas wizyty na lizbońskim uniwersytecie i trafił do szpitala - donoszą portugalskie media. Z głową państwa osobiście skontaktował się premier, który przekazał mediom, że prezydent jest "w dobrym nastroju" i "pełen optymizmu, co do stanu własnego zdrowia". To nie pierwszy taki przypadek.

Zdjęcie Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa zasłabł podczas wizyty na uniwersytecie w Lizbonie / BRUNO DE CARVALHO/BRAZIL PHOTO PRESS / AFP