"Fale tsunami zbliżają się do wybrzeży. Ewakuuj się tak szybko, jak to możliwe . Fale mogą uderzać wielokrotnie. Kontynuuj ewakuację do czasu zniesienia wszystkich ostrzeżeń" - podaje NHK.

Publiczny nadawca wydał serię komunikatów. Apeluje do mieszkańców, by "natychmiast udali się w wyższe, bezpieczne miejsca". W wybrzeże już uderzyły fale o wysokości jednego metra. Kolejne mogą osiągnąć wysokość nawet pięciu metrów .

Japonia. Silne trzęsienie ziemi

Tsunami spowodowało trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 - wskazuje Reuters. Premier Japonii Fumio Kishida poinstruował władze, by "zrobić wszystko, co możliwe, by ratować życie ludzi". NHK opublikowała zdjęcia i nagrania kamer z miasta Suzu w prefekturze Ishikawa, gdzie widać walące się budynki. Telewizja ANN opublikowała filmy, na których widać wodę wdzierającą się do miast.