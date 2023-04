Na opublikowanym filmie widać, jak mężczyźni podpięci do specjalnego urządzenia, mierzą się z bólem, którego skala poważnie ich zaskakuje. Krzyk, problemy z oddechem, wykrzywione twarze, nietypowe pozycje, paniczny śmiech, mnóstwo komentarzy: "nie mogę oddychać, o mój Boże, już nie mogę" i spocone czoła. Właśnie tak występujący na filmie influencerzy reagowali na ból, który dotyka kobiety przechodzące przez bolesne menstruacje.

Mężczyźni wypróbowali symulator bólu miesiączkowego

I choć z jednej strony wideo ma wydźwięk humorystyczny, co podkreśla podłożona do filmu muzyka, to z drugiej zwraca uwagę na poważny problem, z którym mierzy się wiele kobiet.



Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

Materiał dotarł do szerokiego grona odbiorców, zbierając ponad 600 tysięcy polubień, dzięki czemu może pozytywnie wpłynąć na świadomość społeczeństwa. Już dzisiaj widać w tym zakresie działania, o czym może świadczyć ustawa wprowadzona niedawno we Francji, zapewniająca kobietom w mieście Saint-Ouen dwa dni urlopu menstruacyjnego.



Świat Francja: Dwa dni urlopu menstruacyjnego dla kobiet. Zdania są podzielone

Mężczyźni wypróbowali symulator bólu miesiączkowego. W komentarzach zawrzało

Pod opublikowanym filmem uczestnicy, którzy testowali symulator bólu miesiączkowego, odnieśli się do swoich odczuć. "Krzyczymy do wszystkich kobiet, które muszą przechodzić przez to co miesiąc, ten ból to nie jest żart".



Do samego filmu, jak i opisu dodanego przez influencerów odnieśli się obserwujący, a przede wszystkim kobiety. "Teraz wyobraźcie sobie, że z takim bólem chodzicie na spotkania, robicie pranie, opiekujecie się swoimi dziećmi" - napisała jedna z użytkowniczek.

Inna dodała, że każdy mężczyzna powinien to poczuć, by mieć świadomość skali bólu. Oprócz tego wiele osób podkreślało, że kobiety cierpiące na najbardziej bolesne miesiączki, mierzą się w tym czasie także z bólami głowy, pleców czy często wymiotują, co wręcz uniemożliwia im normalne funkcjonowanie.