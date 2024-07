Na miejsce przybyły dwie karetki, które odwiozły ośmioro z poszkodowanych turystów do centralnego szpitala w Burgas.

Bułgaria. Wypadek busa, podróżowali nim polscy turyści

Po przejściu badań troje turystów pojechało na lotnisko, by zdążyć na samolot, pięcioro zostało na dalsze badania w szpitalu; ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z informacji mediów wynika, że samochodem osobowym kierowała 31-kobieta. Wraz z nią jechały jeszcze dwie osoby - miał to być mężczyzna oraz dziecko. Jeśli mowa o stanie zdrowia poszkodowanych, wszyscy podróżni byli świadomi tego, co się dzieje. Nie wiadomo, ilu poszkodowanych to Polacy.