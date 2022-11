Polscy policjanci będą pomagać na mistrzostwach świata w Katarze

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

- Skierowaliśmy na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej do Kataru siedmiu policjantów biegle władających językiem angielskim. Będą pomagać polskim kibicom - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Zapewnił przy tym, że funkcjonariusze będą w Katarze pomagać naszym obywatelom co najmniej do momentu zakończenia gry przez Biało-Czerwonych.

Zdjęcie Polscy policjanci pomagają w Katarze / ADRIAN DENNIS, MSWiA / AFP