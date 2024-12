Polityk zniknęła na pół roku. Znaleziono ją w domu opieki

Kay Granger to 81-letnia kongresmenka z Teksasu należąca do Partii Republikańskiej. Jak podaje "Daily Mail", Granger nie głosowała ani nie była w swoim biurze w Kapitolu od lipca.

Do doniesień o nieobecności Granger odniósł się syn amerykańskiej polityk w niedzielnym wywiadzie dla "Dallas Morning News".

Brandon Granger poinformował, że jego mama " od kilku miesięcy zmaga się z problemami z demencją i mieszka w domu opieki dla osób starszych". - Dobrowolnie zdecydowała się przenieść do ośrodka - dodał.

Kongresmenka Kay Granger zniknęła na kilka miesięcy. Oficjalne oświadczenie

"Jestem głęboko wdzięczna za ogrom troski i zainteresowania w ciągu ostatnich kilku dni. Jak wielu członków mojej rodziny, przyjaciół i współpracowników wiedziało, w ciągu ostatniego roku zmagałam się z nieprzewidzianymi problemami zdrowotnymi. Jednak od początku września moje problemy zdrowotne pogłębiły się, co sprawiło, że częste podróże do Waszyngtonu stały się dla mnie trudne. W tym czasie moi pracownicy pozostali niezłomni w swych obowiązkach, kontynuując świadczenie wyjątkowych usług wyborcom, tak jak robili to przez ostatnie 27 lat" - oświadczyła Granger w piśmie przekazanym CNN przez jej biuro.