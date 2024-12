Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

Czy często odnosisz wrażenie, że świat staje się coraz głupszy? Dane opublikowane 10 grudnia przez OECD , grupę zrzeszającą głównie bogate kraje, mogą sugerować, że nie tylko ty odnosisz takie wrażenie. Mniej więcej co 10 lat organizacja prosi dorosłych w dziesiątkach miejsc o udział w testach umiejętności liczenia i czytania .

Stawiane pytania nie są bynajmniej abstrakcyjnymi łamigłówkami , testami ortograficznymi czy mentalną arytmetyką . Mają na celu naśladowanie codziennych problemów , z jakimi borykają się ludzie w wieku 16-65 lat, niezależnie od tego, czy pracują w fabryce , biurze , czy po prostu próbują zrozumieć, co przekazują im media .

Coraz trudniej nam czytać i liczyć. Dorośli wypadają gorzej niż dzieci

Najnowsze testy zostały przeprowadzone w 31 bogatych krajach , a ich wyniki są niepokojące. Sugerują one, że jedna piąta dorosłych nie radzi sobie lepiej z matematyką i czytaniem, niż można by oczekiwać od dziecka w szkole podstawowej . Kierunek, w którym zmierzamy, jest jeszcze mniej zachęcający. W ciągu ostatnich 10 lat średnie wyniki w matematyce wzrosły w kilku miejscach, ale spadły w niemal takiej samej części w innych.

Te rozczarowujące wyniki zasługują na większą uwagę , niż prawdopodobnie otrzymają. Podstawowa umiejętność liczenia, czytania i pisania to dziwnie niemodne sprawy - zwłaszcza gdy brakuje ich dorosłym. Studenci kierunków pedagogicznych wolą dyskutować o tym, jak uczyć modnych "umiejętności miękkich". Nie pomaga też szum wokół generatywnej sztucznej inteligencji : mówienie o znaczeniu tabliczki mnożenia wydaje się jeszcze mniej jasne, gdy gadające roboty obiecują, że wykonają za nas całą ciężką pracę.

Edukacja. OECD ujawnia wyniki testów

W wielu krajach rośnie przepaść w umiejętnościach między najlepiej i najniżej wykwalifikowanymi dorosłymi - nie dlatego, że bystrzy radzą sobie lepiej, ale dlatego, że najmniej zdolni radzą sobie gorzej . Ogólnie rzecz biorąc, takie trendy nie prowadzą do niczego dobrego.

Co zatem robić? Poprawa jakości edukacji szkolnej jest najpewniejszym sposobem na stworzenie zdolniejszych dorosłych - i rządy powinny od tego zacząć. Dorośli Anglicy wspięli się wyżej w tabeli OECD, głównie dzięki lepszym notowaniom najmłodszych (w wieku 16-24 lata). Może to odzwierciedlać reformy, które utrudniły zdawalność egzaminów dla starszych nastolatków i zaczęły wymagać od osób, które ich nie zdają, ponownego podejścia.

Kryzys uniwersytetu. Czy studia coś jeszcze znaczą?

Drugim sposobem jest "naoliwienie" skrzypiących systemów edukacji dorosłych. Tu może być druga szansa - służą one bowiem również osobom, które zmieniają swój zawód, a także pomagają migrantom w integracji. Mimo to politycy przyznają im jednak mizerne budżety, po części dlatego, że nie doceniają łatwości tego, o co się ich prosi.