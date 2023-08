Pokłóciła się z koleżanką o sos do frytek. 16-latka nie żyje

16-letnia Naima Liggon została ugodzona nożem w trakcie sprzeczki z koleżanką. Dziewczyna zmarła po przewiezieniu do szpitala. Znajome miały pokłócić się o sos do zamówionego jedzenia z McDonald's. Policjanci zabrali sprawczynię do aresztu pod zarzutem morderstwa.