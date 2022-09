Na pochodzącej z 1971 roku fotografii Elżbieta II wędruje przez wrzosowiska w pobliżu zamku Balmoral w Szkocji. "'Niechaj ci do snu nucą chóry niebian'. Z wdzięczną pamięcią - Jej Królewskiej Mości Królowej. 1926-2022" - podpisano.

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Rodzina królewska pożegnała monarchinię Hamletem

Cytat ten to słowa, którymi w ostatnim akcie "Hamleta" Williama Shakespeare'a Horacy żegna umierającego bohatera tytułowego. Te same słowa przywołał król Karol III w swoim pierwszym po objęciu tronu przemówieniu do narodu, które wygłosił dzień po śmierci matki.

Elżbieta II zmarła 8 września na zamku Balmoral w wieku 96 lat. W poniedziałek odbyły się uroczystości pogrzebowe, którego ostatnią częścią było złożenie trumny z jej ciałem do grobu w kaplicy pamięci Jerzego VI w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. W tym uczestniczyła tylko rodzina królewska.

Królowa spoczęła u boku swoich rodziców, siostry oraz męża Filipa, księcia Edynburga.