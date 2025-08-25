Po 10 latach zapytali Angelę Merkel o migrację. "Byłam przekonana"

Rok 2015, szczyt kryzysu uchodźczego, z Syrii do Europy napływają tłumy ludzi. Wówczas Angela Merkel stwierdziła, że należy im pomóc. Wypowiedziała słynną frazę "damy radę". Czy po 10 latach zmieniła zdanie?

Angela Merkel nie wycofuje się ze swojego poparcia dla migracji
Angela Merkel nie wycofuje się ze swojego poparcia dla migracjiNICK PALEOLOGOS / SOOCAFP

W skrócie

  • Angela Merkel po 10 latach od słynnego "damy radę" wciąż wierzy, że Niemcy poradziły sobie z napływem uchodźców.
  • Była kanclerz podkreśla, że Niemcy to silny kraj i nie żałuje podjętej decyzji.
  • Wzrost popularności AfD i trudności z integracją migrantów wywołały polityczne podziały.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Późnym latem 2015 roku ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel wypowiedziała legendarne słowa: "Damy radę". Była szczytowa faza kryzysu uchodźczego, do Niemiec przybyły setki tysięcy migrantów.

Teraz, dziesięć lat później, Angela Merkel jest przekonana, że Niemcy poczyniły znaczne postępy w integracji migrantów. "To proces. Ale do tej pory wiele osiągnęliśmy. A to, co wciąż trzeba zrobić, musi być kontynuowane" - powiedziała chadecka polityk w wywiadzie przeprowadzonym na potrzeby filmu dokumentalnego telewizji ARD.

Rok 2015: "Damy radę"

Swoim "Damy radę" Merkel zareagowała 31 sierpnia 2015 roku na informację, że w tym roku w Niemczech spodziewanych jest 800 tys. uchodźców, a tysiące uchodźców zmierza z Węgier do Niemiec.

Dzisiaj Merkel mówi: "To, że będzie to coś naprawdę trudnego, było dla mnie jasne". Jednocześnie - jak zaznacza - wielokrotnie dziwiła się, jak bardzo te słowa były wykorzystywane. Wtedy chciała po prostu wyrazić, że Niemcy stoją przed poważnym wyzwaniem. Miała nadzieję w mieszkańcach Niemiec.

Nie uważa, by jej decyzja nadmiernie obciążyła Niemcy. "Nie wierzę w to. Niemcy to silny kraj" - powiedziała w wywiadzie dla ARD. "Byłam przekonana, że Niemcy sobie z tym poradzą" - dodała była kanclerz. Wskazała, że alternatywą byłoby użycie siły, aby uniemożliwić uchodźcom napływ do Niemiec. "Nigdy bym się na to nie zgodziła" - zaznaczyła.

Mówiąc o sytuacji sprzed dziesięciu lat, stwierdziła, że czasami zarzucała sobie, że nie zrobiła więcej dla tamtejszej ludności w latach 2012-2013, kiedy trwała już wojna domowa w Syrii.

AfD urosła w siłę

Angela Merkel przyznała również, że jej decyzja przyczyniła się do wzrostu popularności AfD - partii klasyfikowanej przez kontrwywiad częściowo jako skrajnie prawicowa. "AfD z pewnością stała się dzięki temu silniejsza" - powiedziała była szefowa niemieckiego rządu.

Nie był to jednak powód, by nie podjąć decyzji, którą uważała za słuszną i rozsądną. Jej decyzja doprowadziła również do sporów w rodzimej chadecji CDU/CSU, które nie sprzyjają realizacji głównego zadania, jakim jest integracja.

Niezadowolony z integracji

Sekretarz generalny CDU Carsten Linnemann wyciąga krytyczne wnioski dziesięć lat po legendarnym zdaniu Merkel. "Od 2015 roku przybyło do nas 6,5 miliona osób, a obecnie mniej niż połowa z nich ma pracę. Uważam to za co najmniej niezadowalające" - powiedział Linnemann dziennikowi "Neue Osnabrücker Zeitung".

Teraz chodzi o powstrzymanie nielegalnej migracji do systemu ubezpieczeń społecznych i wzmocnienie legalnej imigracji na rynek pracy. "To musi być polityka obecnego rządu w 2025 roku - i taka właśnie jest" - dodał.

Katarzyna Domagała-Pereira/Deutsche Welle

Zobacz również:

Niemcy. Była kanclerz Angela Merkel sprzeciwia się zawracaniu migrantów
Świat

Merkel przeciwna zawracaniu migrantów. "Musimy przestrzegać wartości"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski
"Polityczny WF": Komu brakuje polskiej Giorgii Meloni?INTERIA.PL

Najnowsze