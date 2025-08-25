Po 10 latach zapytali Angelę Merkel o migrację. "Byłam przekonana"
Rok 2015, szczyt kryzysu uchodźczego, z Syrii do Europy napływają tłumy ludzi. Wówczas Angela Merkel stwierdziła, że należy im pomóc. Wypowiedziała słynną frazę "damy radę". Czy po 10 latach zmieniła zdanie?
W skrócie
- Angela Merkel po 10 latach od słynnego "damy radę" wciąż wierzy, że Niemcy poradziły sobie z napływem uchodźców.
- Była kanclerz podkreśla, że Niemcy to silny kraj i nie żałuje podjętej decyzji.
- Wzrost popularności AfD i trudności z integracją migrantów wywołały polityczne podziały.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Późnym latem 2015 roku ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel wypowiedziała legendarne słowa: "Damy radę". Była szczytowa faza kryzysu uchodźczego, do Niemiec przybyły setki tysięcy migrantów.
Teraz, dziesięć lat później, Angela Merkel jest przekonana, że Niemcy poczyniły znaczne postępy w integracji migrantów. "To proces. Ale do tej pory wiele osiągnęliśmy. A to, co wciąż trzeba zrobić, musi być kontynuowane" - powiedziała chadecka polityk w wywiadzie przeprowadzonym na potrzeby filmu dokumentalnego telewizji ARD.
Rok 2015: "Damy radę"
Swoim "Damy radę" Merkel zareagowała 31 sierpnia 2015 roku na informację, że w tym roku w Niemczech spodziewanych jest 800 tys. uchodźców, a tysiące uchodźców zmierza z Węgier do Niemiec.
Dzisiaj Merkel mówi: "To, że będzie to coś naprawdę trudnego, było dla mnie jasne". Jednocześnie - jak zaznacza - wielokrotnie dziwiła się, jak bardzo te słowa były wykorzystywane. Wtedy chciała po prostu wyrazić, że Niemcy stoją przed poważnym wyzwaniem. Miała nadzieję w mieszkańcach Niemiec.
Nie uważa, by jej decyzja nadmiernie obciążyła Niemcy. "Nie wierzę w to. Niemcy to silny kraj" - powiedziała w wywiadzie dla ARD. "Byłam przekonana, że Niemcy sobie z tym poradzą" - dodała była kanclerz. Wskazała, że alternatywą byłoby użycie siły, aby uniemożliwić uchodźcom napływ do Niemiec. "Nigdy bym się na to nie zgodziła" - zaznaczyła.
Mówiąc o sytuacji sprzed dziesięciu lat, stwierdziła, że czasami zarzucała sobie, że nie zrobiła więcej dla tamtejszej ludności w latach 2012-2013, kiedy trwała już wojna domowa w Syrii.
AfD urosła w siłę
Angela Merkel przyznała również, że jej decyzja przyczyniła się do wzrostu popularności AfD - partii klasyfikowanej przez kontrwywiad częściowo jako skrajnie prawicowa. "AfD z pewnością stała się dzięki temu silniejsza" - powiedziała była szefowa niemieckiego rządu.
Nie był to jednak powód, by nie podjąć decyzji, którą uważała za słuszną i rozsądną. Jej decyzja doprowadziła również do sporów w rodzimej chadecji CDU/CSU, które nie sprzyjają realizacji głównego zadania, jakim jest integracja.
Niezadowolony z integracji
Sekretarz generalny CDU Carsten Linnemann wyciąga krytyczne wnioski dziesięć lat po legendarnym zdaniu Merkel. "Od 2015 roku przybyło do nas 6,5 miliona osób, a obecnie mniej niż połowa z nich ma pracę. Uważam to za co najmniej niezadowalające" - powiedział Linnemann dziennikowi "Neue Osnabrücker Zeitung".
Teraz chodzi o powstrzymanie nielegalnej migracji do systemu ubezpieczeń społecznych i wzmocnienie legalnej imigracji na rynek pracy. "To musi być polityka obecnego rządu w 2025 roku - i taka właśnie jest" - dodał.
Katarzyna Domagała-Pereira/Deutsche Welle
Zobacz również:
- Ostry kurs migracyjny. Chadecy nie przejmują się słowami Merkel
- Prawacy (znowu) pokazali, że umieją słuchać ludzi. Nasze liberalne elity (znowu) wolą pouczać
- Angela Merkel: Z czego jestem dumna? Poradziliśmy sobie z kryzysem migracyjnym
- Mądry Niemiec po szkodzie. Berlin chce naprawić swój katastrofalny błąd kosztem Polski