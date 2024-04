Paraliż na francuskim niebie. Powodem strajk, którego nie będzie

Główny związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego we Francji w środę po południu wycofał się z jednodniowego strajku po zawarciu porozumienia w sprawie wyższych wynagrodzeń dla pracowników.

Jak podaje AFP, nawołujące do strajku związki zawodowe przekazały, że ze względu na uzyskanie porozumienia z władzami w sprawie podwyżek jednak nie planują strajkować. Mimo to władze odwołały w czwartek setki lotów na francuskich lotniskach.

Francja. Paraliż ruchu lotniczego. Liczne utrudnienia

AFP zaznacza bowiem, że do odwołania protestów doszło po prostu zbyt późno.

Zwrócono również uwagę, że utrudnienia mogą dotyczyć także tych samolotów, które muszą wlecieć we francuską przestrzeń powietrzną - nawet jeśli nie startują ani nie lądują w tym kraju.

Przypomnijmy, że związki zawodowe wezwały do strajku, gdy doszło początkowo do zerwania rozmów. Sprawiło to wtedy, że pojawiły się nowe obawy dotyczące ryzyka wystąpienia strajków podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.