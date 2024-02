Te żądania właściwie nie są wygórowane, bo realne płace właśnie ze względu na wysoką inflację po prostu spadły. Związkowcy chcą również wykorzystać fakt trudnej sytuacji na rynku pracy, ponieważ niemiecka gospodarka cierpi obecnie na gigantyczny brak wykwalifikowanych pracowników i to w wielu branżach. Jest jeszcze jeden argument. Skoro niemiecki rząd ze względu na inflację podnosi pomoc socjalną dla tych, którzy pracy nie mają, dokładnie to samo powinni zrobić pracodawcy, bo w przeciwnym razie praca nie będzie się opłacała. Zresztą tak już się dzieje, bo wielu Niemców zastanawia się na tym, czy lepiej pracować, czy też nie.

Samoloty jeszcze nie raz zostaną uziemione

Strajki na kolei w komunikacji miejskiej

Choć pasażerowie kolei mogą odetchnąć, ponieważ strajki Deutsche Bahn są zawieszone do 3 marca , to nie oznacza, że problem został zażegnany. Związek zawodowy maszynistów, GDL, nadal stawia dość twarde warunki, których DB nie chce spełnić. Chodzi konkretnie o obniżenie tygodniowego czasu pracy z 38 do 35 godzin . Zarząd Deutsche Bahn twierdzi, że ten postulat nie jest możliwy do zrealizowania, ponieważ koncern już teraz boryka się z brakiem kadry, a zmniejszenie czasu pracy spowoduje problemy z harmonogramem .

Strajki w branży medycznej

Również pacjenci w Niemczech muszą nastawić się na falę protestów. Dziś w wielu przychodnich rozpoczął się protest personelu medycznego . To w sumie 330 tys. osób, które chcą 14,6 proc. podwyżki płac . Dotychczasowa oferta pracodawców nawet nie zbliża się do tego, czego chcą strajkujący. Im zaoferowano jedynie 5 procentowy wzrost płac .

Gdzie jeszcze można spodziewać się strajków w tym roku?

Wszystko wskazuje na to, że Niemczech trzeba będzie się mieć stalowe nerwy, bo lista branż, które szykują się do walki o lepsze warunki pracy jest długa. To pracownicy handlu detalicznego. Jak mówi Interii Kalle Kunkel ze związku zawodowego Ver.di rozmowy z właścicielami sklepów i supermarketów są bardzo trudne i trwają długo, bo od kwietnia ubiegłego roku. Do tej pory nie udało się osiągnąć żadnego kompromisu. Do grudnia grudniem wygasają tzw. umowy taryfowe uzgodnione przez związki zawodowe DGB, obejmujące prawie dwanaście milionów pracowników.