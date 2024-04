Francuski rząd zawnioskował o to, aby pacjenci, którzy umówili się na wizytę do lekarza, ale się na nią nie stawili bez "dobrego powodu", musieli zapłacić karę. Jej wysokość ma wynosić pięć euro , czyli około 21 złotych .

Premier Francji Gabriel Attal przekazał, że każdego roku około 27 milionów jego rodaków nie stawia się na umówioną wcześniej wizytę do lekarza. - Nie możemy pozwolić, żeby trwało to dalej - powiedział, cytowany przez gazetę "The Guardian". Zapowiedział też, że nałożenie kary jest jednym ze sposobów mających na celu wzmocnienie systemu służby zdrowia, która boryka się z wieloma problemami, w tym niedoborami kadrowymi, rosnącymi kosztami i większym popytem na medyczne usługi.