Z wyjątkowo silnymi burzami walczą nie tylko Chiny . Setki lotów zostały odwołane, a kilkuset tysiącom mieszkańców zalecono poszukiwanie schronienia. To efekt zbliżania się potężnego tajfunu Khanun do południowych wysp Japonii.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Khanun coraz bliżej wyspy