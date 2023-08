Ogród ośmiornic znaleziono na dnie Pacyfiku, w pobliżu dawno wygasłego podwodnego wulkanu Davidson Seamount. Na głębokości ok. 3,5 km zaobserwowano nietypowe skupisko blisko 6000 mięczaków. Grupę głowonogów z gatunku Muusoctopus robustus sfotografowali w 2018 roku naukowcy z Instytutu Badawczego Akwarium Monterey Bay (MBARI).

Razem z nurkami z Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej, Laboratoriów Morskich Moss Landing, Uniwersytetu Alaski Fairbanks, Uniwersytetu New Hampshire i Muzeum Historii Naturalnej badacze przeprowadzili 14 nurkowań zdalnie sterowanym pojazdem, aby zbadać, dlaczego w jednym miejscu gromadzi się tyle ośmiornic .

Wyniki najnowszych obserwacji opublikowano w periodyku naukowym "Science Advances". Okazuje się, że miejsce służy ośmiornicom do zakładania gniazd i rozmnażania . "To największe tego typu skupisko na naszej planecie. W sumie może być ich tam nawet 20 tysięcy " - podkreślono.

Pacyfik: Ośmiornice rozmnażają się w pobliżu źródeł termalnych

Naukowcy przypuszczają, że ośmiornice wybierają akurat to miejsce, ponieważ znajdujące się w pobliżu źródła termalne przyspieszają proces wylęgania młodych. Temperatura wody w skupisku ośmiornic wynosi ok. 10,5 st. Celsjusza. Na pozostałych obszarach dna morskiego jest o 9 stopni niższa i wynosi ok. 1,5 st. Celsjusza.