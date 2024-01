Szkoła w Stanach Zjednoczonych , w której uczył się Kai Zhuang, zgłosiła jego zaginięcie w zeszłym tygodniu, po tym jak do władz uczelni odezwali się rodzice chłopaka .

Otrzymali oni żądanie okupu za syna . Policja rozpoczęła poszukiwania 17-latka, po czym znalazła go zmarzniętego i przestraszonego w namiocie około 25 km na północ od Riverdale, w pobliżu Brigham City.

USA. Nowy trend oszustów. Ofiarą student

Okazało się, że Zhuang przebywał tam z własnej woli . Anonimowi oszuści przekonali 17-latka do odizolowania się od rodziny i znajomych . Kiedy nikt nie miał z nim kontaktu, przestępcy skontaktowali się z rodziną studenta, twierdząc, że go porwali.

Zażądali okupu, a na potwierdzenie swoich słów, wysłali zdjęcie 17-latka , które Zhuang sobie zrobił. Rodzina przesłała oszustom ok. 80 tys. dolarów.

Zdaniem policji oszuści zaczęli manipulować nastolatkiem około 20 grudnia 2023 roku. Wcześniej mogli go zauważyć i wytypować na swoją ofiarę , kiedy był na kempingu w Utah.

Nowy trend oszustów. Każdy może być ofiarą

Jednak funkcjonariusze przyznają, że nie jest to pojedynczy przypadek tego typu działań. Schemat powtarza się na tyle, że nazwano go nowym trendem. - Sposób, w jaki jest to popełniane w większości przypadków, może przydarzyć się każdemu - zaznacza Joseph Steinberg, ekspert ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.