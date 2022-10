Nowa Zelandia: Walenie wyrzucone na brzeg. Zmarło 477 ssaków

Oprac.: Joanna Mazur Świat

477 waleni z gatunku grindwali zmarło w ostatnich dniach na dwóch plażach Nowej Zelandii - poinformowało nowozelandzkie ministerstwo środowiska, cytowane w środę przez agencję Associated Press. Naukowcy nie wiedzą, co może powodować to częste zjawisko w Nowej Zelandii, jednak zakładają, że system geolokacji, którym posługują się ssaki, może je czasem zawodzić.

Zdjęcie Wyrzucone na brzeg walenie w Nowej Zelandii / @ProjectJonah / Twitter