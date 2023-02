Fisher przeprowadził badanie w ramach pracy magisterskiej. Uczestnicy badania mieszkali w Oslo od sześciu miesięcy do 10 lat i różnili się od siebie wykształceniem, doświadczeniem zawodowym. W grupie badawczej znalazły się zarówno osoby z wyższym wykształceniem, jak i bez niego. Osoby pracowały w różnych branżach. Wyniki badania nad stereotypami opisuje portal mojanorwegia.pl.

Autor pracy magisterskiej na temat postrzegania Polaków stwierdził, że do przeprowadzenia badania skłoniła go rozmowa z pewną Norweżką. - Nie jesteś Polakiem, ale wciąż możesz pomalować mój dom - miała powiedzieć. Fisher przyznał, ze zaskoczył go "swobodny sposób" wypowiedzi kobiety. W kolejnych miesiącach mężczyzna usłyszał podobne komentarze. Sam również stwierdził, że jako Amerykanin znajduje się w Norwegii na "uprzywilejowanej pozycji".

Stereotypy o Polakach. Budowa, alkohol i papierosy

Z pracy Kelly'ego Fishera wynika, że najpopularniejszym stereotypem jest zatrudnienie w branży budowlanej. Zdaniem autora badania "niektórych dziwi fakt, że mężczyzna z Polski nie pracuje na budowie", co niesie za sobą kolejne uprzedzenia m.in dotyczące częstego picia alkoholu, palenia papierosów i przeklinania.

Polacy są postrzegani przez Norwegów jako konserwatywni i homofobiczni. Ponadto powszechne jest przekonanie, że po przyjeździe do Norwegii mieszkają nawet w dziesięciu w jednym pokoju. Fisher zauważa również, że rozmówcy narzekali, że ze względu na narodowość nie udało im się umówić na randkę z Norweżką.

Autor badania podkreślił, że błędne jest powszechne założenie, że Polacy przyjeżdżają do Norwegii wyłącznie w celach zarobkowych, zawodowych.