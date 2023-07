Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie wieloryby wręcz poszukują ludzkiego dotyku. Chodzi o lagunę Ojo de Liebre u wybrzeży Baja California w Meksyku.

Wieloryby szukają dotyku ludzi. Jest powód

Potwierdzają to liczne nagrania oraz zdjęcia, które dostępne są w sieci. Uwagę brytyjskiego "Guardiana" przykuło nagranie, na którym widać kapitana małej łodzi, który dosłownie "iska" wieloryba.

Jak dowodzi mężczyzna w rozmowie z gazetą, robi to bardzo często. "Robiłem to z tym wielorybem, ale także z innymi" - mówi Paco Jimenez Franco.

Okazuje się, że wieloryby poszukują ludzkiego dotyku w celu... walki z wielorybimi wszami.

Te małe pasożyty to dwunogie skorupiaki. Mają one płaskie ciała z haczykami na końcach odnóży. Znaleźć je można ukryte w fałdach skóry, a także skaleczeniach. Jak jednak czytamy, są one też pożyteczne dla wielorybów. Zjadają one bowiem glony, a także zwalczają organizmy, które mogłyby doprowadzić do zakażenia ran.