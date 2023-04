Niemieckie koncerny zbrojeniowe przed sądem. Chodzi o czołgi Leopard

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Koncern zbrojeniowy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) pozywa przedsiębiorstwo Rheinmetall w sprawie niemieckich czołgów Leopard. Obie firmy toczą spór o to, która z nich posiada prawa autorskie do konstrukcji maszyn. Media zaznaczają jednak, że grupy współpracowały przy produkcji pojazdów, dlatego finalny produkt to efekt prac zespołów każdego z koncernów.

Zdjęcie Niemiecki czołg Leopard 2A4 / PHILIPP SCHULZE/DPA / AFP