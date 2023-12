To drugi taki strajk w ciągu kilku tygodni. Poprzedni został zwołany w połowie października, trwał 20 godzin i doprowadził do odwołania około 80 proc. pociągów dalekobieżnych w całym kraju .

Strajk pracowników kolei w Niemczech. Strony wymieniają się oskarżeniami

Strajk pracowników kolei. Chcą podwyżek i krótszego czasu pracy

Porozumienie to miałoby obowiązywać przez 12 miesięcy, po czym miałyby nastąpić dalsze negocjacje. Na chwilę obecną zamiast porozumienia będzie jedynie strajk. Choć oferta Deutsche Bahn była zbliżona w kwestii finansowej do oczekiwań związkowców, to nie zawierała skrócenia czasu pracy. To żądanie zostało uznane przez spółkę za nadmierne.