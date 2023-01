Minister obrony Christine Lambrecht podała się do dymisji

Kadencja Lambrecht na stanowisku minister obrony od samego początku było naznaczone wpadkami. Minister w pierwszym wywiadzie po objęciu urzędu w grudniu 2021 r. przyznała, że nie zna stopni wojskowych w niemieckiej armii. Pięć miesięcy później niewiele się zmieniło - nadal nie znała stopni wojskowych, o czym pochwaliła się w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

W styczniu 2022 r., kilka tygodni przed atakiem Rosji na Ukrainę, Lambrecht poinformowała o wysłaniu Ukrainie 5 tys. hełmów z zasobów Bundeswehry. Jak przekonywała, miało to być "bardzo wyraźnym sygnałem" poparcia Ukrainy przez niemiecki rząd.

W kwietniu 2022 r. Lambrecht odwiedziła helikopterem jednostkę Bundeswehry w północnych Niemczech. Następnego dnia, w towarzystwie ochroniarzy, udała się na wielkanocny weekend na pobliską wyspę Sylt. W wyjeździe towarzyszył jej syn, który opublikował na Instagramie swoje zdjęcie w helikopterze, gotowym do startu. Jak podkreśla "Spiegel", Lambrecht zarzucano, że zorganizowała wizytę w wojsku na północy kraju tylko dlatego, by jak najdogodniej dostać się wojskowym helikopterem na miejsce wypoczynku.

Przy okazji wyszło na jaw, że już poprzednio, będąc ministrem sprawiedliwości, regularnie zabierała ze sobą syna w podróże służbowe. Wywołało to duże oburzenie, mimo że Lambrecht wykazała, że rozliczyła się z kosztów przelotu syna.

W ostatnim czasie wywołała ona oburzenie w sylwestra. Dlaczego? Minister, która odpowiada także za politykę wobec Ukrainy, występowała na tle noworocznych fajerwerków. Wideo wzbudziło dużą krytykę w Niemczech.

Nawet członkowie SPD uznali go za żenujący - podkreśla "Spiegel". Minister, stojąc na ulicy w Berlinie, wspomniała o rosyjskiej agresji na Ukrainę, by za moment zachwycać się spotkaniami z "ciekawymi i wspaniałymi ludźmi". Jej słowa były zagłuszane przez hałas strzelających petard i fajerwerków.

Niemcy. Kto może zastąpić minister Lambrecht?

O spodziewanej dymisji minister Lambrecht niemieckie media informowały już od piątku. Sama minister oraz kanclerz Scholz przez cały weekend nie komentowali sprawy.

Oczekiwaną, lecz niepewną dymisję Lambrecht ze stanowiska szeroko komentowały w weekend niemieckie media. Zastanawiały się, kto może ją zastąpić. Szczególnie często pada w tym kontekście jedno nazwisko - pisze portal Deutsche Welle.

Kwestia powołania następcy Lambrecht jest przedmiotem wewnętrznych dyskusji niemieckiej koalicji rządowej.

Najczęściej wymienianą kandydatką na przyszłą minister obrony jest Eva Hoegl, obecnie pełnomocniczka Bundestagu do spraw sił zbrojnych. Według "Neue Osnabruecker Zeitung" zna ona problemy wojskowych i jest kompetentna do prowadzenia resortu. Według dziennika szanse ma też Siemtje Moeller, sekretarz stanu w ministerstwie obrony. Zdaniem dziennika ktokolwiek obejmie stanowisko następcy Lambrecht "będzie miał wszelkie szanse, aby robić to lepiej".

Jak podkreśla redakcja grupy "OM-Medien", Eva Hoegl byłaby najłatwiejszym rozwiązaniem dla kanclerza Scholza z powodu obiecanego parytetu płci w rządzie oraz jej członkostwa w SPD (podobnie jak Lambrecht). Możliwy jest także transfer obecnego ministra pracy Hubertusa Heila, którego zastąpić mogłaby kobieta. Według dziennika to Marie-Agnes-Zimmermann z FDP jest najlepiej predestynowana kobietą do prowadzenia resortu obrony. Wątpliwe jest jednak, żeby go przejęła z powodu skomplikowanych negocjacji koalicyjnych.