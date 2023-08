Grupa influencerów z Niemiec zatrzymała się w willi na północy Włoch. Tam zignorowali zakazy i weszli do fontanny, niszcząc zabytkową rzeźbę Enrico Buttiego. Zarządca posiadłości wycenia straty na co najmniej 100 tys. euro. - Zaproponowali mi 200 euro odszkodowania, twierdząc, że to bezwartościowe - mówi oburzony mężczyzna.