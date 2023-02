Pięciolatka zaginęła we wtorek w jednym z berlińskich parków. Dziewczynka wraz z trójką rodzeństwa miała być wtedy pod opieką 19-latka. Jak podaje "Tagesspiegel", dziecko postanowiło pójść do toalety, a młody mężczyzna sprawujący nad nimi opiekę zdecydował, że pójdzie za dziewczynką. O pomoc w przypilnowaniu pozostałych dzieci poprosił rodziców, którzy byli obecni na placu zabaw wraz ze swoimi pociechami. Mężczyzna miał wrócić bez dziewczynki, co wywołało zaniepokojenie obecnych.

Początkowo policja podawała, że dziewczynka miała cztery lata, jednak jak donosi agencja dpa, zostało to skorygowane na pięć lat.