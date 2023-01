Zdarzenie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę 21 stycznia w okolicach Stuttgartu w Niemczech. "Po otrzymaniu kilku telefonów alarmowych o kierowcy jadącym pod prąd, policja zaczęła pościg" - informuje merkur.de.

Niemcy. Pod prąd z prędkością 300km/h. Kierowca mercedesa uciekł służbom

Samochód został zauważony przez patrol policji w Ludwigsburgu, który skierował go do kontroli. Kierowca mercedesa nie zastosował się do instrukcji służb i pojechał dalej. "Ze względu na dużą prędkość funkcjonariusze stracili pojazd z oczu" - relacjonuje serwis. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, pojazd rozpędził się nawet do 300 km/h.

Pościg za kierowcą kontynuowano przy użyciu helikoptera. Śmigłowiec podążał za samochodem przez tunel Engelberg do węzła Mühlhausen, gdzie kierujący mercedesem, zaparkował go i uciekł.

Mercedes został skonfiskowany, a ślady zabezpieczone. Śledczy próbują się dowiedzieć, kto siedział za kierownicą pojazdu oraz poszukują świadków zdarzenia.

W policyjnym pościgu oprócz śmigłowca brało udział 41 radiowozów.