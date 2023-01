Niemcy: Ryzyko użycia broni biologicznej. Irańczyk zatrzymany

"Bild" informuje, że Federalna Policja Kryminalna namierzyła podejrzanego "po otrzymaniu sygnału od zagranicznego wywiadu". Według gazety "zaprzyjaźnione służby specjalne" ostrzegły niemieckie organy bezpieczeństwa o możliwym ataku.

Służby nie informują, kto lub co miało być celem ataku.

Na miejscu zatrzymano również drugą osobę. Nie przekazano, w jaki sposób miała być ona zaangażowana w sprawę.

Zdjęcie Drugi z zatrzymanych mężczyzn / KARSTEN WICKERNKarsten Wickerndpa Picture-Alliance / AFP

Cyjanek i rycyna

Cyjanek potasu jest silnie toksyczny. Jego trujące działanie polega na blokowaniu procesu oddychania, mimo iż transport tlenu z płuc do tkanek jest zachowany. Śmiertelna dawka dla człowieka wynosi 200-300 mg.

Rycyna to silna trucizna występująca naturalnie w ziarnach rącznika pospolitego, zwanego też cudowną fasolą. Są one dość łatwe do kupienia lub samodzielnego wyhodowania. Po wytłoczeniu nasion na olej, z pozostałości można przygotować truciznę. W czystym stanie, nawet w niewielkich ilościach, trucizna jest zabójcza. Na rycynę nie ma antidotum.