Ogień nie dotarł jeszcze do pasa ochronnego, prognozuje się jednak, że stanie się to w ciągu dnia - poinformowała we wtorek rano Lindner-Klopsch.

Pas ochronny na odcinku południowym został poszerzony już w poniedziałek, aby dodatkowo chronić okoliczne miejscowości przed rozprzestrzeniającymi się płomieniami z terenu byłego poligonu wojskowego - dowiedziała się dpa.