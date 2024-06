Ingria leży we włoskim, górzystym Piemoncie , a zamieszkuje ją 46 osób . Na czele lokalnych władz stoi od 2009 roku Igor De Santis i dotychczas z łatwością wygrywał wybory w tej otoczonej lasami wiosce.

Większość wioski startuje w wyborach. Rywalizują matka z synem

Nie tylko tych dwóch kandydatów znajdzie się na listach do głosowania, które otrzymać może nie więcej niż 72 uprawnionych osób - część z nich preferowanego burmistrza wskaże, będąc za granicą. Rękawicę rzucił jeszcze Stefano Venuti , zamieszkały w Mediolanie , lecz posiadający w Ingrii drugi dom. De Santis, cytowany przez "The Guardian", przyznał, że takiego zwrotu akcji się nie spodziewał.

Gazeta zauważa, że łącznie o różne stanowiska walczy 30 mieszkańców wioski , czyli dwie trzecie jej populacji. - Poprosiłem mamę, aby dołączyła do mnie, ale kiedy zobaczyła, że na liście Poletto są głównie kobiety, zdecydowała się iść z nimi. Wszyscy to wolontariusze , którzy naprawdę ciężko pracowali na rzecz Ingrii - stwierdził 42-latek.

Milena Crosasso jest zdania, że chociaż są z synem po dwóch stronach samorządowej barykady, nie wpłynie to na ich rodzinne życie. - Chcemy jak najlepiej dla naszej społeczności, a wybory to okazja, by pokazać kobiecy punkt widzenia bez osłabiania rodzinnych więzi - dodała.