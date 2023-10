Niedźwiedź wszedł do hotelowej kuchni. Tam doszło do ataku

Do jednego z hoteli w wypoczynkowym kurorcie w Kolorado ukradkiem wszedł niedźwiedź. Zwierzę, prawdopodobnie w poszukiwaniu pożywienia, skierowało się do kuchni. Tam samiec poturbował ochroniarza, który próbował zmusić drapieżnika do opuszczenia budynku. Do sieci trafiło nagranie z monitoringu, na którym widać atak.