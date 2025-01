Nie żyje David Lynch. Reżyser "Miasteczka Twin Peaks" miał 78 lat

"Z głębokim żalem, my, jego rodzina, informujemy o odejściu człowieka i artysty, Davida Lyncha. Będziemy wdzięczni za odrobinę prywatności w tym czasie. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka dziura. (...) To piękny dzień ze złotym słońcem i błękitnym niebem" - czytamy we wpisie.

