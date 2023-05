Nie miał żadnej rodziny. Pożegnały go tłumy

W uroczystościach brała udział również Brooke Alexander, daleka kuzynka Browna z Jamajki. Została wyśledzona przez genealogów badających historię życia weterana.

- To absolutnie wspaniałe, że organizatorzy podjęli taki wysiłek, by go uhonorować - mówiła Alexander, cytowana przez BBC News.

"Ma rodzinę w siłach zbrojnych"

Don Simon, który służył w Royal Navy, powiedział, że wziął udział w pogrzebie, aby uszanować i uhonorować Browna oraz mu podziękować.

- Jestem tutaj, aby oddać hołd sierżantowi Peterowi Brownowi. Moim zdaniem zrobił rzecz najważniejszą - służył swojemu krajowi w czasie wielkich trudności podczas wojny. Gdyby jego odejście było niezauważone, to po prostu byłoby to nie do przyjęcia - powiedział w rozmowie z "The Guardian".

- Rodzina, którą ma, to wszystkie osoby ze służb zbrojnych, które na zawsze będą go pamiętać - zapewnił.