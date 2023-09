Choć wydarzenie było ogłaszane jako przełomowe dla sprawy badania UFO , to jednak sam raport może być negatywnym zaskoczeniem dla osób zainteresowanych tematem. W 36 stronnicowym dokumencie przedstawiono przede wszystkim rozwiązania dotyczące przyszłych badań nad obiektami określanymi jako "zjawiska anomalne" .

"Niniejszy raport przedstawia wizję tego, w jaki sposób NASA może przyczynić się do zrozumienia tych zjawisk i w jaki sposób podejście agencji może uzupełnić wysiłki innych jednostek federalnych. Kongres stworzył Biuro Rozwiązywania Ogólnodomenowych Anomalii Departamentu Obrony czyli wiodącą organizację federalną zajmującą się rozwiązywaniem tych anomalii. Kładąc nacisk na otwarte badania naukowe, NASA może uzupełniać prace biura " - stwierdzono.

UFO. NASA: Brak danych naukowych

Zespół naukowców w raporcie podkreślił, że do tej pory informacje dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających były gromadzone chaotycznie . W związku z tym, bardzo trudno jest w sposób naukowy odpowiedzieć na większość zgłoszeń.

"Dane dotyczące UFO są rzadko, jeśli w ogóle, gromadzone w ramach wspólnego wysiłku zrozumienia tego zjawiska. Są to zazwyczaj przypadkowe obserwacje. Często obserwacje UFO przeprowadza się przy użyciu przyrządów lub czujników, które zostały zaprojektowane lub skalibrowane do wykrywania obiektów anomalnych i parametrów ich ruchu (...) Wiele niewyjaśnionych raportów o UFO zawiera ograniczone informacje, nawet jeśli do kilku z tych raportów dołączono dowody fotograficzne lub wideo" - czytamy w raporcie.