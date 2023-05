Ścieżkę rowerową oddano do użytku w marcu w 2022 roku. Remont ulicy trwał ponad dziewięć miesięcy, a prace miały na celu unowocześnienie centrum miasta. Zakres prac obejmował poszerzenie chodników, wymianę nawierzchni, zainstalowanie elementów innowacyjnej infrastruktury i wprowadzenie lepszego systemu znaków.

Dziesiątki wypadków na ścieżce rowerowej. "Iluzja optyczna"

Tymczasem to właśnie po remoncie chodnik i ścieżka rowerowa stały się bardzo niebezpieczne. Od momentu otwarcia ulicy Keynsham Hight Street doszło do niemal 60 wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Trasa szybko zyskała miano najniebezpieczniejszej ścieżki rowerowej w Wielkiej Brytanii.

Stwierdzono, że do tak zatrważająco wysokiej liczby wypadków dochodzi przez złudzenie optyczne. Mieszkańcy zaznaczają, że podniesionych krawężników praktycznie nie widać, więc piesi nie spodziewają się w tym miejscu żadnych nierówności. O odszkodowanie w związku z obrażeniami ciała po upadkach wystąpiło dotąd 21 osób, jednak żadne nie zostało wypłacone.

"Kiedy się potknąłem, młody mężczyzna pomógł mi wstać. Powiedział, że jego matka wciąż się tutaj przewraca, więc najwyraźniej nie byłem sam" - przytacza słowa jednego z poszkodowanych "The Mirror".

"Skoro dziesiątki przypadków zgłoszono, to ile może być takich, o których nikt nie poinformował" - zastanawia się inna osoba i dodaje, że władze powinny jak najszybciej podjąć działania, by wyeliminować niebezpieczeństwo. Radny Keynsham South, Alan Hale, ostrzega, że ktoś może w końcu doznać przy upadku śmiertelnych obrażeń.



Jak się okazuje, władze monitorują sytuację i podjęły pewne działania, tyle że zdaje się, iż nie przyniosły one zamierzonych skutków. Ścieżkę rowerową pomalowano na czerwono, ale kolejne wypadki wciąż się zdarzały.



Działań tych bronił cytowany przez "The Mirror" członek gabinetu miejscowej rady Mark Roper. Przekazał, że nową trasę zbudowano zgodnie z wytycznymi i rządowymi normami, a kiedy zidentyfikowano problem z krawężnikami, wprowadzono szereg poprawek.

Miejscowe władze przekazały, że w najbliższym czasie przeprowadzą kolejny audyt bezpieczeństwa drogowego i sprawdzą, czy świeżo wybudowana ścieżka rowerowa, na którą wydano półtora miliona funtów, faktycznie spełnia wszystkie wymogi.