Prestiżową listę Academic Ranking of World Universities otwierają uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Na najwyższym stopniu podium znalazł się Harvard, tuż pod nim zameldował się Stanford oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT). W pierwszej dziesiątce pojawiły się - oprócz Oxfordu - same amerykańskie szkoły wyższe, za to w dwudziestce znalazły się jeszcze francuski Paris-Saclay University oraz szwajcarski ETH Zurich.