Nadchodzi rewolucja na rynku? Ważna decyzja ws. broni z Ukrainy

Ukraińska broń. Szykuje się rewolucja na rynku?

- Razem z innymi resortami i wojskiem usiądziemy do stołu i ustalimy: do jakich krajów możemy eksportować, jaką broń możemy sprzedawać, jaką formę powinno przybrać zamówienie, tak, aby producent mógł zagwarantować innemu państwu część swoich zdolności produkcyjnych oraz jak zadbać o to, by nie dopuścić do wycieku technologii za granicę - doprecyzował ukraiński poseł.