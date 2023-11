Władze obwodu wołgogradzkiego od ponad roku publicznie opowiadały się za zmianą nazwy stolicy regionu. Do tej pory były to jedynie zapowiedzi. Okazuje się jednak, że rosyjscy urzędnicy planują jak najszybciej przejść od słów do czynów. Według gubernatora regionu Andrija Bocharowa zmiana ma nastąpić w drodze regionalnego "referendum", choć - jak podał - "ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta".