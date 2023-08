Z powodu zmian klimatycznych i coraz cieplejszych zim na Wyspach Brytyjskich znacząco zwiększyła się populacja motyli z gatunku Rusałka admirał ( Vanessa atalanta ) . Wiadomo to dzięki Wielkiemu Liczeniu Motyli . Jak informuje brytyjski "Guardian", wpływ na zwiększenie liczby osobników ma ocieplenie klimatu.

Chcą wiedzieć, ile mają motyli

Badane jest częścią inicjatywy znanej jako Wielkie Liczenie Motyli . Trwa ono od 14 lipca do 6 sierpnia na terenie całej Wielkiej Brytanii. Polega na liczeniu żyjących na Wyspach motyli i ciem. Ustalenie ich liczby ma pomóc naukowcom zrozumieć wpływ zmian klimatycznych na ekosystem .

Motyle są wskaźnikami stanu środowiska naturalnego , ponieważ jako wrażliwe organizmy odczuwają je wyjątkowo mocno. Badając ich populację naukowcy mogą określić to, w jaki sposób zmieniający się klimat oddziałuje na zwierzęta. Mając tę wiedzę mogą na przykład podjąć działania w celu ochrony zagrożonych gatunków.

Motyle zostają na zimę