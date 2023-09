11 września 2001 roku to dzień, który zmienił historię Stanów Zjednoczonych. Terroryści należący do Al-Kaidy porwali w godzinach porannych cztery samoloty pasażerskie. Dwa z nich uderzyły w budynek World Trade Center na Nowojorskim Manhattanie, trzeci spadł na Pentagon, a ostatni rozbił się w polu, po heroicznym odbiciu go z rąk zamachowców przez pasażerów, którzy dowiedzieli się o pozostałych atakach.