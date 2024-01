Mocarstwo sparaliżowane. Zamknięte szkoły, odwołane loty

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Duże problemy nie tylko w Oregonie

Większość przerw w dostawach prądu dotyczy stanu Oregon , w którym służby wciąż nie uporały się z awariami trwającymi od niedzieli. Dostawca energii w Portland ostrzegł, że z powodu prognozowanych marznących opadów we wtorek przywrócenie dostaw prądu może się opóźnić.

Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku ciężkich warunków panujących w Portland - dwie z nich z powodu hipotermii. Do śmierci dwóch kolejnych osób przyczyniły się drzewa, które upadły na dom oraz kamper, w którym się znajdowały.

Mróz i wiatr - groźne połączenie

We wtorek w wielu dużych amerykańskich miastach odwołano zajęcia w szkołach . Placówki zamknięto między innymi w Portland , Chicago , Denver , Dallas i Fort Worth . Z powodu mrozu szkoły nie funkcjonują nie tylko w dużych miastach, lecz również w wielu miejscach w stanach Alabama, Luizjana, Missisipi, Teksas i Wirginia Zachodnia.

Paraliż na lotniskach

We wtorek rano na południowym wschodzie USA w wielu miejscach padał marznący deszcz oraz deszcz ze śniegiem, przez co na wielu drogach panują bardzo niebezpieczne warunki. Departament transportu w stanie Tennessee odnotował setki zdarzeń drogowych i ostrzega, że ciężka sytuacja na tamtejszych drogach będzie się utrzymywać przez "co najmniej 24 godziny".