Miasto przygotowuje się do szczytu BRICS. Kuriozalna prośba do Rosjan

Stare samochody schować do garażu i najlepiej nie wyjeżdżać nimi na ulice podczas szczytu BRICS - takie polecenie miało trafić do mieszkańców Kazania, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie sojuszu gospodarczego. Powód? Zardzewiałe i głośne auta "będą psuć wygląd miasta". Z apelem zwrócono się nie tylko do pracowników tamtejszych firm, ale i uczniów.