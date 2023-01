Do śmiertelnego w skutkach ataku nożownika doszło w piątek 27 stycznia w Hexham w Wielkiej Brytanii.

15-letnia Holly Newton wraz z o rok starszym kolegą wyszła ze szkoły, a chwilę później została raniona nożem. Poszkodowany został także jej kolega. Oboje trafili do szpitala, jednak 15-latka zmarła. Chłopak jest w stanie stabilnym. Wcześniej media informowały, że to on miałby być sprawcą.

Wielka Brytania. 15-latka zadźgana przez 16-latka. Chłopak z zarzutami

Jak informują jednak służby w Wielkiej Brytanii, podejrzanym okazał się inny 16-latek. Ten, jak donosi "The Sun", został zatrzymany i usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania broni ofensywnej. Nastolatek stanie przed sądem w poniedziałek 30 stycznia.

- Dochodzenie trwa i chciałbym podziękować mieszkańcom Hexham - i nie tylko - którzy bardzo pomogli w naszych działaniach i okazali wsparcie - przekazał w niedzielę nadinspektor Sam Rennison, dowódca obszaru Northumberland i North Tyneside z policji w Nortumbrii.