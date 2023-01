Mężczyzna na wózku próbował uciekać przed policją. Padło osiem strzałów

W czwartek 26 stycznia policjanci z Huntington Park w Kalifornii w interweniowali w pobliżu jednej z popularnych restauracji typu fast food. Z ich relacji wynika, że wcześniej 36-letni Anthony Lowe miał kogoś dźgnąć nożem. Nie podano jednak informacji, kto jest ofiarą i w jakim stanie jest ta osoba.

Lowe, poruszający się na wózku inwalidzkim (ze względu na wcześniejszą amputację nóg), próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Najpierw dwóch policjantów użyło taserów. W konsekwencji ścigany mężczyzna spadł z wózka. To go jednak nie zatrzymało i nadal próbował uciekać.

Reklama

Nagranie z interwencji policji

Do sieci trafiło nagranie ze zdarzenia. Widać na nim, że mężczyzna trzyma w dłoni ostrze. Jak relacjonuje "Daily Mail", na miejsce dotarł radiowóz, z którego wysiadł kolejny funkcjonariusz. 15 sekund później policjanci oddali co najmniej osiem strzałów do mężczyzny.