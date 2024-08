Małpia ospa w natarciu. WHO zwołuje specjalny komitet

WHO poinformowała, że zwoła Komitet ds. Nagłych Wypadków w sprawie małpiej ospy. Jak podaje szef organizacji istnieje obawa przed rozprzestrzenieniem się wirusa wywołującego tę chorobę. Do tej pory był on aktywny jedynie w Demokratycznej Republice Konga, jednak od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się przypadki zachorowań także w innych krajach Afryki.