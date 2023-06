Jak się okazuje, nie był to koniec świętowania dla prezydenta Francji. Po meczu poszedł do szatni, by pogratulować drużynie z Tuluzy. W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiło się z tej wizyty. Widać na nim Emmanuela Macrona, który na raz wypija butelkę piwa, dopingowany przez członków zespołu.

- Później był obficie oblewany przez graczy, którzy najwyraźniej się rozluźnili - mówił Jean-Luc Mouden, burmistrz Tuluzy, cytowany przez portal Francebleu.

Według portalu członkowie zespołu rzucili prezydentowi wyzwanie, by na raz wypił alkohol.