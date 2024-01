Najeźdźcy z wielką głową pokonali lwy

Mrówki z gatunku ( Pheidole megacephala ), znane również jako " wielkogłowe " to gatunek inwazyjny, uważany za jeden z bardziej agresywnych i niebezpiecznych na świecie.

Z badania przeprowadzonego przez grupę naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu w Wyoming wynika, że mrówki tego gatunku opanowały duże obszary sawanny w Kenii i dramatycznie wpłynęły na cały tamtejszy ekosystem . Okazało się, że po tym jak mrówki wielkogłowe rozprzestrzeniły się na chronionym obszarze przyrodniczym parku krajobrazowego Ol Pejeta, doprowadziły do tak dużych zmian w przyrodzie, że lwom trudniej było polować na swoje dotychczasowe ofiary .

Akacja ofiarą mrówek (i słoni)

Jak do tego doszło? Według autorów pracy, pojawienie się inwazyjnego gatunku zakłóciło równowagę między innymi owadami a rosnącą na sawannie akacją z gatunku Vachellia drepanolobium .

Przebyły ocean, zaatakowały inne mrówki

Agresywne mrówki wielkogłowe dotarły do Kenii około 20 lat temu. Zakłada się, że przybyły z wysp na Oceanie Indyjskim wraz z towarami przewożonymi przez ludzi. Owady szybko zaczęły zdobywać nowe terytoria. Miało to daleko idące konsekwencje .

Pheidole megacephala zaczęły zabijać miejscowe gatunki mrówek, które swoją obecnością chroniły dotąd lokalną roślinność. Osłabione drzewa padały pod naporem roślinożerców - przede wszystkim słoni. Według naukowców na terenach opanowanych przez inwazyjne mrówki drzewa - nie chronione już przez rodzime owady - łamią się 5 do 7 razy częściej niż na obszarach, w których mieszkają lokalne mrówki.

Kiedy zmniejsza się ilość drzew, zmienia się również układ sił na sawannie. Dotyczy to również lwów. Drapieżniki te polują z zasadzki, skradając się do swoich ofiar, takich jak zebry czy antylopy, pod osłoną roślinności. Kiedy tej osłony zabrakło, lwy musiały zmienić swoją taktykę łowiecką. To zła wiadomość dla tamtejszej populacji bawołów.